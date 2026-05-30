Министр обороны Украины Михаил Федоров хочет вернуть освобожденный от боевиков ВСУ город Васильевка в Запорожской области или уничтожить его, направляя на населенный пункт сотни дронов. Об этом военкору KP.RU Григорию Кубатьяну рассказала глава района Наталья Романиченко.
Журналист уточнил, что каждый день в город прилетает больше 100 вражеских ударных дронов, а при хорошей погоде до 300.
«Министр обороны Украины Федоров родился в Васильевке, здесь ходил в школу. Может, это детская обида, но у него такая позиция: заберем город себе или уничтожим», — сказала она.
Наталья отметила, что украинскому чиновнику хочется сделать хуже тем, с кем был знаком, жил по соседству, кого знал многие годы.
По ее словам, раньше в городе не было развития. Растили население, не умеющее думать. В праздничные дни заставляли надевать вышиванки, не имеющие отношения к этой земле. Вместо нормального водовода были заложены стволы от пушек 40-х годов, по которым текла вода. Романиченко подчеркнула, что с того времени их не меняли, об этом никто не думал.