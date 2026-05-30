«Первым сюда прилетел снаряд»: Больницу в Васильевке Запорожской области ВСУ пытаются уничтожить с 2022 года

Разладская вспомнила, что в 2022 году она осталась единственным анестезиологом, ей приходилось работать круглосуточно. Однажды она оперировала 13-летнего мальчика, получившего ранение в грудь. В этот момент был прилет совсем рядом — вылетели стекла, повредило аппарат ИВЛ. Медики и юный пациент чудом остались невредимы.