«Первым сюда прилетел снаряд»: Больницу в Васильевке Запорожской области ВСУ пытаются уничтожить с 2022 года

Украинские боевики больше четырех лет бьют по больнице в городе Васильевка в Запорожской области. Об этом военкору KP.RU Григорию Кубатьяну сообщила замглавного врача Алла Разладская.
Журналист отметил, что враг хаотично обстреливает людей на улицах, жилые дома, инфраструктуру. В день его приезда много дронов ВСУ было над территорией больницы. Ее стены все посечены осколками, часть окон заложена кирпичами.
На входе в больницу висит красное знамя победы с серпом и молотом. И бумажные объявления «не стрелять», чтобы сбитые дроны не падали на территорию и не калечили пациентов.
«По больнице бьют с марта 22-го года. Первым сюда прилетел снаряд или ракета, разрушил гинекологическое отделение. Пациентов успели эвакуировать в начале обстрела, люди не пострадали», — рассказала женщина.
Она отметила, что оборудованные убежища есть для каждого отделения больницы. Теоретически там могут и роды принять. Такого, правда, еще не было, но пациенток с новорожденными прятали.
Разладская вспомнила, что в 2022 году она осталась единственным анестезиологом, ей приходилось работать круглосуточно. Однажды она оперировала 13-летнего мальчика, получившего ранение в грудь. В этот момент был прилет совсем рядом — вылетели стекла, повредило аппарат ИВЛ. Медики и юный пациент чудом остались невредимы.