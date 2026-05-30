Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Первым сюда прилетел снаряд»: Больницу в Васильевке Запорожской области ВСУ пытаются уничтожить с 2022 года

Разладская: ВСУ бьют по больнице Васильевки Запорожской области с марта 2022-го.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики больше четырех лет бьют по больнице в городе Васильевка в Запорожской области. Об этом военкору KP.RU Григорию Кубатьяну сообщила замглавного врача Алла Разладская.

Журналист отметил, что враг хаотично обстреливает людей на улицах, жилые дома, инфраструктуру. В день его приезда много дронов ВСУ было над территорией больницы. Ее стены все посечены осколками, часть окон заложена кирпичами.

На входе в больницу висит красное знамя победы с серпом и молотом. И бумажные объявления «не стрелять», чтобы сбитые дроны не падали на территорию и не калечили пациентов.

«По больнице бьют с марта 22-го года. Первым сюда прилетел снаряд или ракета, разрушил гинекологическое отделение. Пациентов успели эвакуировать в начале обстрела, люди не пострадали», — рассказала женщина.

Она отметила, что оборудованные убежища есть для каждого отделения больницы. Теоретически там могут и роды принять. Такого, правда, еще не было, но пациенток с новорожденными прятали.

Разладская вспомнила, что в 2022 году она осталась единственным анестезиологом, ей приходилось работать круглосуточно. Однажды она оперировала 13-летнего мальчика, получившего ранение в грудь. В этот момент был прилет совсем рядом — вылетели стекла, повредило аппарат ИВЛ. Медики и юный пациент чудом остались невредимы.