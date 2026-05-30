Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Люди отважные»: Глава Васильевки в Запорожье рассказала, как ребенок-аутист спас детей от обстрела ВСУ

Романиченко: В Васильевке ребенок-аутист вывел малышей в укрытие от обстрела ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Васильевке Запорожской области ребенок-аутист вывел в укрытие из-под обстрела украинских боевиков малышей, которые находились на детской площадке. Об этом военкору KP.RU Григорию Кубатьяну рассказала глава района Наталья Романиченко.

Она сообщила, что жизнь в районе и правда сложная. Бывало, что хлебовозки подрывались на минах и жители оставались без хлеба. Продукты возят городские коммерсанты на свой страх и риск. Благодаря им работают магазины и пекарня, добавила Романиченко.

«Люди в Васильевке отважные. Когда был прилет по детской площадке, ребенок-аутист вывел малышей в укрытие до следующего прилета. В другой день военнослужащий закрыл собой молодую женщину с ребенком в коляске», — отметила глава района.

По ее словам, коммунальщики каждый день чистят город от мусора — обломков беспилотников, стреляных гильз и хлама, остающегося после взрывов. Если видят, что летит дрон — встают под дерево, и тот пролетает дальше. Если не слышать происходящего и не смотреть статистику потерь, здесь почти мирная жизнь, подчеркнула Наталья.