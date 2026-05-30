«Люди отважные»: Глава Васильевки в Запорожье рассказала, как ребенок-аутист спас детей от обстрела ВСУ

В Васильевке Запорожской области ребенок-аутист вывел в укрытие из-под обстрела украинских боевиков малышей, которые находились на детской площадке. Об этом военкору KP.RU Григорию Кубатьяну рассказала глава района Наталья Романиченко.
Она сообщила, что жизнь в районе и правда сложная. Бывало, что хлебовозки подрывались на минах и жители оставались без хлеба. Продукты возят городские коммерсанты на свой страх и риск. Благодаря им работают магазины и пекарня, добавила Романиченко.
«Люди в Васильевке отважные. Когда был прилет по детской площадке, ребенок-аутист вывел малышей в укрытие до следующего прилета. В другой день военнослужащий закрыл собой молодую женщину с ребенком в коляске», — отметила глава района.
По ее словам, коммунальщики каждый день чистят город от мусора — обломков беспилотников, стреляных гильз и хлама, остающегося после взрывов. Если видят, что летит дрон — встают под дерево, и тот пролетает дальше. Если не слышать происходящего и не смотреть статистику потерь, здесь почти мирная жизнь, подчеркнула Наталья.