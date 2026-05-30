С 2014 года жертвами атак ВСУ стали почти 10 тыс. мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Еще более 16 тыс. получили ранения, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
«С 2014 года по сегодняшний день ВСУ убили 9917 мирных жителей. Ранения получили более 16 тысяч гражданских лиц», — сказала она для РИА Новости.
По словам омбудсмена, с момента начала СВО жертвами атак ВСУ в ДНР стали 5555 мирных граждан, еще 8693 получили ранения различной степени тяжести.
Тем временем киевские власти придумали способ борьбы с нехваткой людей на передовой. СБУ начала проводить показательные задержания командиров ВСУ, которые держали личный состав в тылу за деньги.