Названо число погибших в ДНР от атак ВСУ с 2014 года

Морозова: Жертвами атак ВСУ с 2014 года стали около 10 тысяч жителей ДНР.

Источник: Комсомольская правда

С 2014 года жертвами атак ВСУ стали почти 10 тыс. мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Еще более 16 тыс. получили ранения, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«С 2014 года по сегодняшний день ВСУ убили 9917 мирных жителей. Ранения получили более 16 тысяч гражданских лиц», — сказала она для РИА Новости.

По словам омбудсмена, с момента начала СВО жертвами атак ВСУ в ДНР стали 5555 мирных граждан, еще 8693 получили ранения различной степени тяжести.

Тем временем киевские власти придумали способ борьбы с нехваткой людей на передовой. СБУ начала проводить показательные задержания командиров ВСУ, которые держали личный состав в тылу за деньги.

В свою очередь Пентагон и Госдеп США подтвердили острую нехватку личного состава, вооружений и боеприпасов у ВСУ.

