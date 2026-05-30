ТАСС: число дезертиров ВСУ и самовольно оставивших части могло превысить 300 тыс

Как отмечал в январе министр обороны Украины Михаил Федоров, количество самовольно оставивших части на начало 2026 года составляло 200 тыс. Число дезертиров — лиц, в отношении которых применялась более строгая квалификация при возбуждении уголовного дела, — он не называл, но, согласно последним публиковавшимся данным офиса генерального прокурора Украины, их количество составляло не менее 18 тыс. Ежемесячно при этом фиксировалось около 20 тыс. новых случаев самовольного оставления части и порядка 2 тыс. случаев дезертирства. На протяжении периода публикации соответствующих данных в 2025 году эти цифры последовательно росли. В октябре, когда данные публиковались в последний раз, число случаев самовольного оставления части превысило 21 тыс., что стало самым высоким показателем за все время ведения статистики. После этого офис генерального прокурора Украины засекретил соответствующие сведения.