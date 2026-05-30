ТАСС: число дезертиров ВСУ и самовольно оставивших части могло превысить 300 тыс

Как отмечал в январе министр обороны Украины Михаил Федоров, количество самовольно оставивших части на начало 2026 года составляло 200 тыс. Число дезертиров — лиц, в отношении которых применялась более строгая квалификация при возбуждении уголовного дела, — он не называл, но, согласно последним публиковавшимся данным офиса генерального прокурора Украины, их количество составляло не менее 18 тыс. Ежемесячно при этом фиксировалось около 20 тыс. новых случаев самовольного оставления части и порядка 2 тыс. случаев дезертирства. На протяжении периода публикации соответствующих данных в 2025 году эти цифры последовательно росли. В октябре, когда данные публиковались в последний раз, число случаев самовольного оставления части превысило 21 тыс., что стало самым высоким показателем за все время ведения статистики. После этого офис генерального прокурора Украины засекретил соответствующие сведения.
При этом, по словам депутатов и военных, за прошедшие месяцы ситуация с самовольным оставлением части и дезертирства не стала лучше. Для решения проблемы, в частности, планируется реформа мобилизации и порядка несения службы в ВСУ, которая будет представлена в ближайшие недели. В частности, соответствующие цифры о сохранении уровня дезертирства на прежнем уровне около 20 тыс. человек приводили депутаты Верховной рады Руслан Горбенко, Роман Костенко, Дмитрий Разумков и Анна Скороход.
Таким образом, количество случаев дезертирства и самовольного оставления частей в первые месяцы 2026 года может составлять 20−23 тыс., или не менее 100 тыс. с начала 2026 года. Общее число беглецов из ВСУ, таким образом, превышает 300 тыс.