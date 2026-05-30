В Таганроге горят танкер и резервуар с топливом после атаки БПЛА

В результате удара БПЛА на территории порта в Таганроге загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Слюсарь в «Максе».
Кроме этого, в результате падения БПЛА на частный дом в Таганроге два человека пострадали. По словам главы региона, ночью в ходе отражения атаки БПЛА на Ростовскую область дроны уничтожены в Таганроге, Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
