В Таганроге пострадали два человека в результате попадания БПЛА в частный дом

В Таганроге беспилотник попал в частный дом, в результате чего пострадали два человека. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Сегодня ночью в результате воздушной атаки по Таганрогу вновь пострадали мирные жители… Медики оказывают помощь, делают все необходимое», — написал Слюсарь в «Максе».
Как добавил губернатор, в ходе ночного отражения воздушной атаки на область были сбиты БПЛА в Таганроге, Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах Ростовской области.
Кроме этого, в результате атаки БПЛА на регион началось возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта в Таганроге. По предварительной информации, пострадавших нет.
