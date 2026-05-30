В Таганроге пострадали два человека в результате попадания БПЛА в частный дом

БПЛА утром 30 мая атаковали Таганрог, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге беспилотник попал в частный дом, в результате чего пострадали два человека. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Сегодня ночью в результате воздушной атаки по Таганрогу вновь пострадали мирные жители… Медики оказывают помощь, делают все необходимое», — написал Слюсарь в «Максе».

Как добавил губернатор, в ходе ночного отражения воздушной атаки на область были сбиты БПЛА в Таганроге, Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах Ростовской области.

Кроме этого, в результате атаки БПЛА на регион началось возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта в Таганроге. По предварительной информации, пострадавших нет.

KP.RU также сообщал, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли два человека.

