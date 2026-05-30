ЗАЭС остается потенциально самым опасным объектом конфликта на Украине

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 30 мая. /ТАСС/. Запорожская АЭС остается самым потенциально опасным объектом в ходе конфликта на Украине, поскольку последствия удара по ней со стороны ВСУ могут быть долгосрочными и чрезвычайно разрушительными. Об этом заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«ЗАЭС являлась с первого дня потенциально самым опасным объектом, вокруг которого ведутся боевые действия и вокруг которого нельзя вести боевые действия. Поэтому если ударить по Донецку и по запорожской станции, последствия, особенно дальносрочные, будут, конечно, разные. То, что большой город, очень много людей могут погибнуть, там будет разрушена инфраструктура, это действительно так. Но возможные радиационные последствия от удара по атомной станции, естественно, будут наблюдаться и длиться очень долго», — сказал Черничук.
Он напомнил, что до сих пор наблюдаются негативные последствия аварии 40-летней давности на Чернобыльской АЭС, а также на АЭС «Фукусима-1».
Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак ВСУ на инфраструктуру Запорожской АЭС и Энергодар. По его словам, за последнюю неделю ударов стало еще больше, а в ночь с 26 на 27 мая был поставлен «рекорд» с более чем 55 взрывами. Как глава госкорпорации сообщил журналистам, ВСУ занимаются запугиванием населения и персонала станции.