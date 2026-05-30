ЗАЭС остается потенциально самым опасным объектом конфликта на Украине

Директор ЗАЭС Юрий Черничук напомнил, что до сих пор наблюдаются негативные последствия аварии 40-летней давности на Чернобыльской АЭС, а также на АЭС «Фукусима-1».

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 30 мая. /ТАСС/. Запорожская АЭС остается самым потенциально опасным объектом в ходе конфликта на Украине, поскольку последствия удара по ней со стороны ВСУ могут быть долгосрочными и чрезвычайно разрушительными. Об этом заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«ЗАЭС являлась с первого дня потенциально самым опасным объектом, вокруг которого ведутся боевые действия и вокруг которого нельзя вести боевые действия. Поэтому если ударить по Донецку и по запорожской станции, последствия, особенно дальносрочные, будут, конечно, разные. То, что большой город, очень много людей могут погибнуть, там будет разрушена инфраструктура, это действительно так. Но возможные радиационные последствия от удара по атомной станции, естественно, будут наблюдаться и длиться очень долго», — сказал Черничук.

Он напомнил, что до сих пор наблюдаются негативные последствия аварии 40-летней давности на Чернобыльской АЭС, а также на АЭС «Фукусима-1».

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак ВСУ на инфраструктуру Запорожской АЭС и Энергодар. По его словам, за последнюю неделю ударов стало еще больше, а в ночь с 26 на 27 мая был поставлен «рекорд» с более чем 55 взрывами. Как глава госкорпорации сообщил журналистам, ВСУ занимаются запугиванием населения и персонала станции.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
