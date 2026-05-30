В России за ночь сбили 127 БПЛА

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
В Белгородской области в одном поселке погибли три человека от ударов дронов. В порту Таганрога загорелся танкер и резервуар с топливом из-за удара БПЛА. Пожар уже потушен, сообщали местные власти. В Воронежской области в одном районе повреждены фасады двух домов и несколько хозпостроек, сообщал губернатор региона Александр Гусев в Telegram. Были повреждены два гаража, один из которых загорелся, другой — обрушился.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше