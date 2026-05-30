Украинский дезертир убил командира разведывательного подразделения ВСУ и депутата Костопольского горсовета Ровненской области Украины Александра Новака. Преступление было совершено в Черниговской области. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах.
По предварительным данным, мотивом убийства стало присвоение денег, собранных близкими мобилизованных боевиков армии Украины на нужды подразделения.
Ранее стало известно, что заградотряды ВСУ убили солдат из 159-й отдельной мехбригады, когда те попытались покинуть позиции. Это случилось на харьковском направлении в селе Караичное.