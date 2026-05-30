Командир Карта: Войска РФ используют БПЛА с гарпуном для сбития дронов ВСУ

Российские военные научились сбивать украинские дроны с помощью коптеров, оснащенных «гарпуном». Вражеская техника уничтожается прямо в небе. Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным «Карта».
По его словам, для нейтрализации разведывательных дронов армии Украины применяются специально оборудованные коптеры. К ним крепится либо сетка, либо «гарпун». Оба варианта позволяют выводить вражеские машины из строя прямо в воздухе.
«Гарпун перебивает лопасти вражескому БПЛА в полете», — уточнил военнослужащий.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что из-за больших потерь ВСУ начали бросать в бои инструкторов учебных центров. Эту тенденцию заметили на передовой в Харьковской области. Однако, как отметили в ведомстве, даже те бегут со своих позиций.