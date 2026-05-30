Боец Кот: ВСУ боятся использовать БПЛА «Лютый» из-за российских дронов «Ёлка»

Российская армия научилась быстро перехватывать украинские дроны «Лютый».

Источник: Комсомольская правда

ВСУ боятся использовать свои беспилотники «Лютый» в российских регионах, так как они легко перехватываются дронами «Ёлка». Об этом рассказал боец и командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным «Кот».

По его словам, «Лютый» летит на высоте до 600 метров, что делает его уязвимой целью. Беспилотники «Бобер» и «Чайка» значительно сложнее в перехвате — они поднимаются до 1100 метров. Именно эти два типа сейчас чаще всего фиксируются в воздухе.

«Ударные БПЛА типа “Лютый” — огромная цель, они несут от 30 до 60 кг тротила», — отметил военнослужащий.

Он также уточнил, что есть еще опасные дроны- «ждуны». Такая техника прячется в кустах вдоль дорог и активируется при появлении любой техники или гражданского транспорта, после чего наносит прямой удар.

Ранее польские СМИ сообщали, что Россия совершила революцию в военном деле, создав собственную линию БПЛА. Как отмечал портал Defence24, отечественное производство дронов продолжает наращивать обороты. При этом западные страны до сих пор не в полной мере осознают масштаб происходящего.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше