Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА удалось локализовать

В Армавире локализовали возгорание на нефтебазе после ночной атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Армавире удалось локализовать возгорание, возникшее на территории нефтебазы после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным властей, инцидент произошел в ночь на текущие сутки в промышленной зоне города. В результате удара БПЛА повреждения получил объект ООО «Южная нефтяная компания».

На месте продолжают работу экстренные и аварийные службы. Специалисты обследуют территорию и определяют объем нанесенного ущерба.

По предварительной информации, в результате происшествия обошлось без пострадавших. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.

После локализации возгорания специалисты приступили к дальнейшим мероприятиям по обеспечению безопасности и ликвидации последствий инцидента.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше