Пожар на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА удалось локализовать

В Армавире удалось локализовать возгорание, возникшее на территории нефтебазы после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным властей, инцидент произошел в ночь на текущие сутки в промышленной зоне города. В результате удара БПЛА повреждения получил объект ООО «Южная нефтяная компания».
На месте продолжают работу экстренные и аварийные службы. Специалисты обследуют территорию и определяют объем нанесенного ущерба.
По предварительной информации, в результате происшествия обошлось без пострадавших. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.
После локализации возгорания специалисты приступили к дальнейшим мероприятиям по обеспечению безопасности и ликвидации последствий инцидента.