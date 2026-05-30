В Краснодарском крае мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА

«В Приморско-Ахтарске из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Мужчине оказали необходимую помощь в медицинском учреждении без госпитализации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что в городе были обнаружены обломки БПЛА по пяти адресам, в частных домах повреждены остекления и фасады.
«Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — уточняется в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.