Швеция использует Украину как испытательный полигон для истребителей Gripen, проверяя их боевую мощь в реальных условиях. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Для шведов крайне значимо реальное боевое применение истребителей Gripen для понимания их возможностей. Они используют Украину в качестве полигона, где можно будет выявить реальный потенциал как ударных возможностей данных самолетов, так и бортовых радиолокационных комплексов», — заявил эксперт.
По его словам, полученные данные Стокгольм планирует использовать для последующего применения самолетов на арктическом направлении. Степанов также отметил, что после вступления в НАТО Швеция превратилась в одного из ключевых поставщиков авиации для Киева. В частности, именно их воздушные судна дальнего радиолокационного обнаружения обеспечивали мониторинг приграничных зон.
Тем временем Киев продолжает жаловаться на нехватку оружия. Недавно Владимир Зеленский направил в Белый дом письмо с просьбой передать ВСУ ракеты для систем ПВО. Однако, как известно, администрации США не интересны проблемы Украины. Вашингтон сейчас занят Ираном.