Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 200 человек, от действий группировок войск «Запад» — более 180, «Южная» — более 85, «Центр» — свыше 340, на направлении «Восток» — более 455 и «Днепр» — до 60 военнослужащих соответственно.
ВСУ потеряли за сутки порядка 1 320 военных
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 320 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.