Медведица загнала на дерево украинского уклониста: спасать его пришлось пограничникам

Мужчина из Киева, избегая мобилизации, пытался пересечь границу Украины и Румынии, но столкнулся с медведицей. Он залез на дерево и не смог спуститься самостоятельно, его пришлось снимать пограничникам. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ).
«Житель Киева, пытавшийся незаконно попасть в Румынию, во время ночного перехода в горной местности неожиданно встретил медведицу. Спасаясь от медведицы, киевлянин залез на дерево, откуда позвонил по телефону и обратился за помощью», — в сообщении от ведомства говорится, что побег от мобилизации для украинца закончился неожиданной встречей.
Напомним, с февраля 2022 года в Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. 18 мая 2024 года закон о ее ужесточении позволил призвать еще сотни тысяч украинцев. Сейчас на Украине опять идут слухи о том, что мобилизацию хотят ужесточить.