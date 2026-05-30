Силы противовоздушной обороны сбили 19 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России в течение 12 часов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны РФ.
«С 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов». — сообщает ведомство.
Уточняется, что украинские беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Ростовской областей и Республикой Крым.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.