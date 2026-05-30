Пасечник: Киев намеренно ударил по колледжу в Старобельске, чтобы запугать людей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Киевский режим намеренно атаковал беспилотниками колледж в Старобельске ЛНР, чтобы запугать людей, это зверство. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью Марине Ким в эфире «Соловьев Live».
«Когда родители теряют своих детей, это уже неправильно. Тем более, когда теряют их в такой ситуации, когда детвора становится мишенью. Думаю, что запугивание на уровне зверского отношения. Думаю, что специально был нанесен акцентированный удар. Потом начали рассказывать, что что-то перепутали, что там должны были быть военные. Это неправда», — сказал он.
Пасечник подчеркнул, что подобная ситуация носит достаточно массовый характер. «На территории прифронтовых муниципалитетов, таких как Сватово, Рубежная, Кременная, Лисичанск, Северодонецк, — хотя Лисичанск и Северодонецк, может быть, в меньшей степени, — практически каждый день беспилотники украинских войск наносят удары по гражданским объектам и по гражданским людям. И, к сожалению, по детям тоже. Совсем недавно был нанесен удар по маршрутному такси. В результате было большое количество раненых и пострадавших, погибла девочка, которая, по-моему, не дожила пять или шесть дней до своего 18-летия», — добавил он.
По словам Пасечника, ВСУ также наносят удары по представителям муниципальных служб — электрикам, водникам, тепловикам. «То по заправочным станциям, то прилетают беспилотники по остановкам. Совсем недавно, буквально два дня назад, был удар по гимназии № 7 сватовской», — напомнил он.
Глава ЛНР назвал «большим цинизмом» слова представителя Прибалтики о том, что им «нечего стыдиться». «Честно говоря, для меня это даже больший цинизм, чем поступок того человека, который, потеряв рассудок от войны, запускал эти беспилотники, понимая, куда они летят», — пояснил он.