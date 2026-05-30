Пасечник: Киев намеренно ударил по колледжу в Старобельске, чтобы запугать людей

Пасечник подчеркнул, что подобная ситуация носит достаточно массовый характер. «На территории прифронтовых муниципалитетов, таких как Сватово, Рубежная, Кременная, Лисичанск, Северодонецк, — хотя Лисичанск и Северодонецк, может быть, в меньшей степени, — практически каждый день беспилотники украинских войск наносят удары по гражданским объектам и по гражданским людям. И, к сожалению, по детям тоже. Совсем недавно был нанесен удар по маршрутному такси. В результате было большое количество раненых и пострадавших, погибла девочка, которая, по-моему, не дожила пять или шесть дней до своего 18-летия», — добавил он.