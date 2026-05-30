«В каске и бронежилете»: военные медики Калининграда провели уникальную операцию по спасению бойца СВО

В Калининграде военные медики госпиталя № 1409 провели операцию раненому бойцу, прибывшему из зоны СВО. Из бедра пациента был извлечен компонент противопехотной мины. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.
Рентген показал, что у пострадавшего в левом бедре был неопознанный инородный металлический объект.
Военные инженеры Балтийского флота предварительно определили предмет как часть взрывателя противопехотной мины. После этого медики приняли решение хирургически удалить инородное тело.
Инородное тело оказалось в конечности бойца из-за подрыва на минном поле, устроенном ВСУ. В тот момент стрелок решал боевую задачу по обнаружению и уничтожению противника, а также эвакуации пострадавших сослуживцев.
Операцию проводил флотский врач в каске и бронежилете, она прошла успешно.
Как ранее сообщал «КП-Пермь», местные врачи провели сложную операцию для военнослужащего из зоны спецоперации по удалению крупной гематомы, которая образовалась между мышцами.