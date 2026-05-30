Эксперт Боссхард: страны Балтии не смогут предотвратить запуск дронов ВСУ по РФ

Бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ считает, что Владимир Зеленский становится проблемой даже для самых преданных сторонников.

ЖЕНЕВА, 30 мая. /ТАСС/. Латвия, Эстония и Литва не смогут воспрепятствовать использованию своего воздушного пространства для запуска украинских беспилотников по территории России в случае реализации подобных операций. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014−2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

«Ни Эстония, ни Латвия, ни Литва не смогут помешать использованию своего воздушного пространства украинскими дронами. Таким образом, [Владимир] Зеленский становится проблемой даже для самых преданных сторонников», — считает военный.

По его словам, Украина уже более 10 лет пытается втянуть еще больше государств в войну против России. В частности, речь идет о том, чтобы «другие страны открыли второй фронт в Прибалтике или Белоруссии». До сих пор Украина «даже от прибалтов не получила ничего, кроме риторической поддержки», отмечает Боссхард.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что киевские власти убедили Латвию дать согласие на проведение операции с применением БПЛА против России.

ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше