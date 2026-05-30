В МАГАТЭ обеспокоены атакой БПЛА ВСУ на машинный зал ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о своей обеспокоенности в связи с атакой дрона на машинный зал Запорожской АЭС.
По данным МАГАТЭ, агентство получило сообщение о том, что беспилотник атаковал машинный зал ЗАЭС.
30 мая ВСУ ударили по машинному залу Запорожской АЭС всего в нескольких метрах от реактора станции. Киевский режим совершил целенаправленный удар дроном в стену машинного зала энергоблока № 6.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что разрушение ЗАЭС киевскими властями может спровоцировать симметричный удар российских войск по атомным электростанциям Украины.
