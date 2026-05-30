Один из главных рисков для Украины по окончании боевых действий — доступ российского флота через Босфор. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Именно сейчас к сложившейся ситуации, особенно с ослаблением военного присутствия в регионе, опаснейший вызов есть в возможности повторного открытия пролива для прохода российских военных кораблей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Нынешний посол Украины в Лондоне в панике призвал евроспонсоров киевского режима «не игнорировать эти риски» при выработке мирных договоренностей и установлении последующих «правил игры» в регионе.
Залужный заявил, что Черное море в будущем станет важнейшим фактором, определяющим региональную геополитику.
В начале мая Залужный наконец-то признал, что ВСУ на передовой терпят поражение — они отдали инициативу бойцам ВС РФ. Теперь ситуацию в зоне спецоперации контролирует Москва.