Из-за колоссальных потерь в Сумской области украинское командование передислоцирует из Черниговской области 27-й полк НГУ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые ведомства.
«На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Черниговской области 27-й отдельный полк НГУ», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сотрудники 105-го пограничного отряда в Черниговской области теперь системно закрепляются за 101-й и 104-й бригадами теробороны и перемещаются на их позиции на передовой.
Как отметил военный эксперт Руслан Татаринов, с начала года 52 женщины погибли в рядах ВСУ. При этом на сегодня потерь ВСУ по некрологам около 751 тыс. Как ранее определяли эксперты, 800 тыс. потерь достаточно для того, чтобы Украина начала «сыпаться».