CNBC: компания из США испытывает на Украине роботов-гуманоидов

Компания из США Foundation Future Industries из США отправила в зону украинского конфликта роботов-гуманоидов для испытаний по доставке грузов.

Американская компания Foundation Future Industries проводит испытания человекоподобных роботов в зоне украинского конфликта, сообщил телеканал CNBC.

Организация разрабатывает гуманоидов двойного назначения, предназначенных как для тяжелой промышленности, так и для военных целей. По информации журналистов, Foundation Future Industries отправила на Украину два прототипа Phantom MK-1 с целью пилотной демонстрации.

«По заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий», — уточняет телеканал.

Глава Foundation Future Industries Санкает Патак утверждает, что тестирование связано с выполнением задач по доставке грузов в опасных зонах.

Напомним, в марте 2024 года журнал The National Interest написал, что США модернизируют вооружение своей армии в рамках подготовки к возможному «следующему большому конфликту». В частности, речь шла о боевых роботизированных машинах Robotic Combat Vehicle Light (RCV-L). Их разработали для сопровождения пилотируемой техники и выполнения разведывательных задач.

