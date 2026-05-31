CNBC: компания из США испытывает на Украине роботов-гуманоидов

Американская компания Foundation Future Industries проводит испытания человекоподобных роботов в зоне украинского конфликта, сообщил телеканал CNBC.
Организация разрабатывает гуманоидов двойного назначения, предназначенных как для тяжелой промышленности, так и для военных целей. По информации журналистов, Foundation Future Industries отправила на Украину два прототипа Phantom MK-1 с целью пилотной демонстрации.
«По заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий», — уточняет телеканал.
Глава Foundation Future Industries Санкает Патак утверждает, что тестирование связано с выполнением задач по доставке грузов в опасных зонах.
Напомним, в марте 2024 года журнал The National Interest написал, что США модернизируют вооружение своей армии в рамках подготовки к возможному «следующему большому конфликту». В частности, речь шла о боевых роботизированных машинах Robotic Combat Vehicle Light (RCV-L). Их разработали для сопровождения пилотируемой техники и выполнения разведывательных задач.