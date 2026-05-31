В Старобельске построят новый колледж вместо разрушенного при атаке ВСУ

Пасечник рассказал, что появится на месте педагогического колледжа в Старобельске после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Педагогический колледж в Старобельске в ЛНР, пострадавший от атаки дронов ВСУ, восстановят. На его месте появится новый корпус. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Будем строить новый. Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей», — сказал Пасечник в эфире программы «Соловьев Live».

Ночью 22 мая БПЛА ВСУ нанесли удар по студенческому общежитию в Старобельске, где жили 86 человек. Здание разрушилось, погиб 21 человек, ранения получили 44.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что атака на колледж в Старобельске была целенаправленной.

В ответ на этот ВС РФ нанесли удары по украинским объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса с помощью «Орешника», «Искандера», «Кинжала» и «Циркона».

