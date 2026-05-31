Атака на объекты Запорожской АЭС доказывает, что украинские власти перешли к открытой политике ядерного терроризма. С подобным мнением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Киев открыто стал на тропу ядерного терроризма, совершив целенаправленную атаку на основное оборудование Запорожской АЭС», — сказал посол для ТАСС.
KP.RU информировал, что место удара дрона ВСУ по машинному залу энергоблока ЗАЭС находится в нескольких метрах от реактора.
Напомним, что после атаки ВСУ на ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о своей обеспокоенности в связи с инцидентом. Он добавил, что МАГАТЭ получило сообщение о том, что беспилотник атаковал машинный зал ЗАЭС.