«Чудом осталась жива»: сотрудницу администрации Васильевки спасла ночнушка при атаке дронов ВСУ

В приграничной Васильевке Запорожской области российские военные вытащили из-под обломков женщину, которая работала в местной администрации. Она оказалась в ловушке на четвертом этаже разрушающегося дома после череды мощных ударов дронов ВСУ. Об этом узнал корреспондент KP.RU Григорий Кубатьян, побывавший на месте событий.
«Одна из наших сотрудниц после первого прилета спряталась в ванную в одной ночнушке. Она жила на четвертом этаже. Следующие дроны били в крышу. Когда начали рушиться плиты, она зацепилась ночнушкой за металлический штырь, выскочивший из стены во время обрушения. И повисла на нем. Чудом осталась жива. Ее спасли военные, забежавшие на крики в квартиру», — рассказали журналисту сопровождающие.
Этот населенный пункт находится на самой границе с Украиной, в так называемой «серой зоне». Местные жители признаются, что сюда ежедневно прилетает до трех сотен беспилотников, но семь тысяч человек не хотят покидать свои дома. Вместе с сотрудницей администрации Лерой и водителем Геннадием журналист отправился в микрорайон 40-летия Победы, где весной дроны полностью разрушили многоэтажку.
По словам Леры, та квартира, где она жила, находилась на пятом этаже, и теперь у девушки нет жилья — она вынуждена оставаться у матери. У автомобиля местной администрации, на котором передвигалась группа, уже разбито заднее стекло: незадолго до этого беспилотник атаковал гараж, где стояла машина. Водитель Геннадий рассказал, что похожий дрон самолетного типа недавно прилетел в огород его кума, а его родная сестра после очередного удара только что вставила новые окна.