«Чудом осталась жива»: сотрудницу администрации Васильевки спасла ночнушка при атаке дронов ВСУ

По словам Леры, та квартира, где она жила, находилась на пятом этаже, и теперь у девушки нет жилья — она вынуждена оставаться у матери. У автомобиля местной администрации, на котором передвигалась группа, уже разбито заднее стекло: незадолго до этого беспилотник атаковал гараж, где стояла машина. Водитель Геннадий рассказал, что похожий дрон самолетного типа недавно прилетел в огород его кума, а его родная сестра после очередного удара только что вставила новые окна.