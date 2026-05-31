Корреспондент KP.RU Григорий Кубатьян побывал в приграничной Васильевке Запорожской области и выяснил, кто именно охотится на мирных жителей. Город находится в серой зоне на границе с Украиной, где ежедневно фиксируется до трехсот атак дронов, но, несмотря на опасность, там остаются около семи тысяч человек.
Журналист рассказал о встрече с бойцами мобильной группы на пикапе. Они находились в приподнятом настроении, так как работы в тот день было достаточно, хотя они назвали его лишь средним по нагрузке.
Побеседовать с военными удалось только после проверки документов, когда они убедились, что перед ними не шпион. Защитники города сообщили, что их подразделения сбивают около тысячи беспилотников в неделю, а против Васильевки работают целых 27 вражеских отрядов БПЛА. Среди перечисленных противников бойцы назвали «К-2», «Птах Мадьяра», «Варту», «Немесис», «Русорез» и «Ронин», причем последний отряд они охарактеризовали как самый жестокий.
«Этот “Ронин” набрали из бывших жителей Васильевки. Они прекрасно знают город. Выслуживаясь перед командованием, никого не жалеют и действуют с особым цинизмом», — рассказали российские бойцы.
В качестве примера привели случай, когда вражеский дрон преследовал гражданскую машину, водитель которой пытался уйти от погони, но на большой скорости врезался в блокпост. Позже эту сожженную машину видели на дороге.
Кроме того, корреспондент рассказал о трагедии в соседнем селе Скельки, которое расположено на берегу Каховского водохранилища. Там была расстреляна похоронная процессия, в результате чего погиб священник.