Ударные дроны пресекли снабжение передовых позиций ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга», а также наземные робототехнические комплексы DCE, сорвав снабжение передовых позиций ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск “Восток” вскрыли попытки украинских формирований осуществить подвоз материальных средств своим подразделениям на линии боевого соприкосновения. Для доставки грузов противник задействовал тяжелые гексакоптеры типа “Баба-яга”, а также наземные робототехнические комплексы. Выявленные средства доставки противника были взяты на сопровождение для дальнейшего уничтожения», — информировали в ведомстве.

В министерстве отметили, что по выявленным целям отработали операторы ударных дронов. В результате попаданий гексакоптеры и наземные беспилотные платформы противника уничтожены вместе с перевозимым грузом.