Ударные дроны пресекли снабжение передовых позиций ВСУ в Запорожской области

«В ходе воздушной разведки военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск “Восток” вскрыли попытки украинских формирований осуществить подвоз материальных средств своим подразделениям на линии боевого соприкосновения. Для доставки грузов противник задействовал тяжелые гексакоптеры типа “Баба-яга”, а также наземные робототехнические комплексы. Выявленные средства доставки противника были взяты на сопровождение для дальнейшего уничтожения», — информировали в ведомстве.