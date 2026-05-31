САУ «Гиацинт-С» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Разведывательный расчет БПЛА обнаружил замаскированные пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Координаты выявленных объектов были переданы артиллерийским подразделениям группировки войск “Восток”. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 “Гиацинт-С” по заданным координатам нанесли огневое поражение противнику. В результате попаданий пункты управления и оборудование связи уничтожены вместе с находившимися на позициях расчетами дронов», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что управление огнем артиллерии и фиксация поражения целей противника непрерывно выполнялись с использованием штатных отечественных систем связи и управления. Уничтожение пунктов управления беспилотной авиацией противника существенно снизило возможности ВСУ по ведению разведки и обороне на данном участке проведения специальной военной операции.

