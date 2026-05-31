БПЛА атаковали Саратовскую область, повреждена гражданская инфраструктура

В результате атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области. Об этом проинформировал глава региона Роман Бусаргин.
«Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На местах работают все профильные службы», — написал Бусаргин в мессенджере «Макс».
По словам главы региона, на данный момент данных о пострадавших в результате атаки не поступало.
Около 02:48 по мск Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе. К 04:46 мск губернатор подчеркнул, что угроза атаки дронов сохраняется.
Немногим ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за удара БПЛА на территории порта в Таганроге загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание.
По данным Минобороны РФ, ПВО за ночь 30 мая ликвидировали 127 украинских беспилотников в небе над регионами.