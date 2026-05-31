Топливное хранилище под Ростовом загорелось при атаке БПЛА, жителей эвакуировали

В Ростовской области из-за атаки дрона загорелось хранилище топлива, принадлежащее частной фирме. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе. Предприятие занималось обеспечением сельхозпроизводителей.
«В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны!» — написал Слюсарь в «Максе».
Жильцов близлежащих частных домов эвакуировали в целях их же безопасности. Угрозы для жизни нет, сведения о раненых не поступали, добавил губернатор.
