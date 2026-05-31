В Запорожской области расчёты российских БПЛА сорвали снабжение позиций ВСУ

Расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Восток» сорвали снабжение передовых позиций ВСУ на запорожском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В ходе воздушной разведки военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск “Восток” вскрыли попытки украинских формирований осуществить подвоз материальных средств своим подразделениям на линии боевого соприкосновения», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что противник пытался использовать для снабжения тяжёлые гексакоптеры типа «Баба-Яга» и наземные робототехнические комплексы DCE. Российские военные уничтожили указанные средства ВСУ вместе с перевозимым грузом.
Напомним, 28 мая Минобороны РФ проинформировало, что Вооружённые силы РФ сорвали подвоз штурмовых групп украинских формирований к линии боевого соприкосновения на запорожском направлении. Удар по противнику нанесли операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток».
30 мая Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения разветвлённой системы подземных укреплений ВСУ в Запорожской области. Для их ликвидации применялись термобарические боеприпасы.