На ЗАЭС сообщили, что дроны ВСУ практически постоянно фиксируют в районе станции

По словам директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, беспилотники активны и над городом-спутником станции Энергодаром.

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 31 мая. /ТАСС/. Украинские беспилотники практически постоянно находятся в районе расположения Запорожской АЭС, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«То, что они [дроны ВСУ] в районе расположения Запорожской АЭС находятся практически постоянно, это, наверное, факт. Вот мы сейчас с вами разговариваем, за сегодняшний день я уже своими глазами видел несколько дронов, которые пролетали над городом [Энергодаром], над станцией», — сказал Черничук.

Он подчеркнул, что высокая дроновая активность фиксируется и в небе над Энергодаром, который является городом — спутником атомной станции.

30 мая глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС. При этом, по его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию якобы случайного попадания. Беспилотник попал в стену машинного зала, обошлось без пострадавших и критических разрушений. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала ТАСС, что место нанесенного ВСУ удара находится в нескольких метрах от реактора.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала АЭС приведет к «новому Чернобылю». Он заявил, что «ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт».

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
