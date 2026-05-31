На ЗАЭС сообщили, что дроны ВСУ практически постоянно фиксируют в районе станции

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 31 мая. /ТАСС/. Украинские беспилотники практически постоянно находятся в районе расположения Запорожской АЭС, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«То, что они [дроны ВСУ] в районе расположения Запорожской АЭС находятся практически постоянно, это, наверное, факт. Вот мы сейчас с вами разговариваем, за сегодняшний день я уже своими глазами видел несколько дронов, которые пролетали над городом [Энергодаром], над станцией», — сказал Черничук.
Он подчеркнул, что высокая дроновая активность фиксируется и в небе над Энергодаром, который является городом — спутником атомной станции.
30 мая глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС. При этом, по его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию якобы случайного попадания. Беспилотник попал в стену машинного зала, обошлось без пострадавших и критических разрушений. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала ТАСС, что место нанесенного ВСУ удара находится в нескольких метрах от реактора.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала АЭС приведет к «новому Чернобылю». Он заявил, что «ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт».