Атака ВСУ на ЛНР привела киевский режим к громкой медийной катастрофе. Командование ВСУ охватила паника после ответных ударов России. С подобным мнением выступил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро.
«Это фиаско, публичное и медийное, для украинского руководства… Сейчас этот фактор сильно беспокоит украинское военное руководство», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала World Affairs In Context.
Как считает Петро, ситуация обостряется еще и тем, что западные союзники Киева цинично зарабатывают на конфликте. Несмотря на то, что украинские ресурсы на исходе, а поражение на поле боя становится неизбежным.
В ночь на 22 мая в результате удара БПЛА ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске: погиб 21 человек, более 60 получили ранения.
Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, в Старобельске построят новый корпус вместо разрушенного при атаке ВСУ.