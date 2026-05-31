Тревога с 03:07. Что известно об атаке БПЛА на Татарстан 31 мая 2026

Под угрозой — Казань и Зеленодольск. Аэропорт столицы временно прекратил работу. «АиФ-Казань» рассказывает, что известно к этому часу.
Хронология утренней тревоги и закрытие аэропорта.
В 03:07 31 мая МЧС России разослало экстренное сообщение: «На территории Республики Татарстан введён режим “Беспилотная опасность”». Чуть позже Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани.
Угроза атаки БПЛА объявлена для двух городов — Казани и Зеленодольска. Жителей призвали принять меры безопасности.
По данным из официальных каналов, режим «Беспилотная опасность» одновременно введён также в Чувашии и Чечне.
К 05:36 утра угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменили. Однако сам режим «Беспилотная опасность» в республике сохраняется. Аэропорт Казани остаётся закрытым.
Задержки рейсов в Казани.
На момент публикации точного списка задержанных рейсов нет — информация уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за онлайн-табло аэропорта Казани и официальными уведомлениями авиакомпаний.
Предыдущий опыт показывает, что ограничения могут длиться несколько часов, а после открытия неба возникает до 30 задержанных рейсов на вылет и прилёт.
Памятка: что делать при сигнале «Беспилотная опасность».
Режим может быть введён в любой момент. Правила неизменны.
Если вы дома:
Немедленно перейдите в помещение без окон (коридор, ванная, кладовая). Сядьте на пол у несущей стены.
Не подходите к окнам, не стойте у балконных дверей.
Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице:
Зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Не прячьтесь под деревьями, рекламными щитами или автомобилями.
Категорически запрещено:
Снимать и выкладывать в соцсети работу ПВО, места падения дронов, работу экстренных служб.
Приближаться к обломкам или подозрительным предметам. При обнаружении — звоните 112.
Имейте при себе заряженный телефон с установленным приложением МЧС России и документы.
Следите за официальными сообщениями. Ситуация остаётся на контроле экстренных служб.