Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тревога с 03:07. Что известно об атаке БПЛА на Татарстан 31 мая 2026

Раннее утро 31 мая для жителей Татарстана началось с сигнала тревоги. Ровно в 03:07 в мобильных приложениях МЧС появилось сообщение о введении на территории республики режима «Беспилотная опасность».

Источник: Аргументы и факты

Под угрозой — Казань и Зеленодольск. Аэропорт столицы временно прекратил работу. «АиФ-Казань» рассказывает, что известно к этому часу.

Хронология утренней тревоги и закрытие аэропорта.

В 03:07 31 мая МЧС России разослало экстренное сообщение: «На территории Республики Татарстан введён режим “Беспилотная опасность”». Чуть позже Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани.

Угроза атаки БПЛА объявлена для двух городов — Казани и Зеленодольска. Жителей призвали принять меры безопасности.

По данным из официальных каналов, режим «Беспилотная опасность» одновременно введён также в Чувашии и Чечне.

К 05:36 утра угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменили. Однако сам режим «Беспилотная опасность» в республике сохраняется. Аэропорт Казани остаётся закрытым.

Задержки рейсов в Казани.

На момент публикации точного списка задержанных рейсов нет — информация уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за онлайн-табло аэропорта Казани и официальными уведомлениями авиакомпаний.

Предыдущий опыт показывает, что ограничения могут длиться несколько часов, а после открытия неба возникает до 30 задержанных рейсов на вылет и прилёт.

Памятка: что делать при сигнале «Беспилотная опасность».

Режим может быть введён в любой момент. Правила неизменны.

Если вы дома:

Немедленно перейдите в помещение без окон (коридор, ванная, кладовая). Сядьте на пол у несущей стены.

Не подходите к окнам, не стойте у балконных дверей.

Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице:

Зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Не прячьтесь под деревьями, рекламными щитами или автомобилями.

Категорически запрещено:

Снимать и выкладывать в соцсети работу ПВО, места падения дронов, работу экстренных служб.

Приближаться к обломкам или подозрительным предметам. При обнаружении — звоните 112.

Имейте при себе заряженный телефон с установленным приложением МЧС России и документы.

Следите за официальными сообщениями. Ситуация остаётся на контроле экстренных служб.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше