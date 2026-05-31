На передовой в Запорожской области уничтожена группа наемников со стороны ВСУ. Среди погибших — граждане Германии и Великобритании. Личности убитых установлены по найденным при них документам. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Запорожской области в лесополосе уничтожена группа иностранных наемников. Согласно документам — немцы и британцы», — сказал собеседник агентства.
По данным силовых структур, в числе ликвидированных значатся Джейсон Ларган Джейси, 2003 г.р., и Латерман Филипп Максимилиан, 2000 г.р.
Как сообщают силовики, часть уничтоженных наемников относилась к 113-й бригаде теробороны Украины и к отдельному батальону спецназначения. Однако все они были направлены в 3-й штурмовой батальон полка «Скала».
