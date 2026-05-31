МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Ликвидированный в мае итальянский наемник Алекс Пинески говорил в соцсетях о трудностях военной службы в Вооруженных силах Украины. Из этого следует, что ситуация на фронте для ВСУ складывается хуже, чем об этом пишут западные СМИ, заявил ТАСС итальянский журналист с гражданством РФ Андреа Лучиди.
«Интересно, что такой опытный и подготовленный боец, как он, сказал, что “испытывал трудности” в военной службе, что может означать, что украинские силы, включая спецназ, сталкиваются на фронте с гораздо большими трудностями, чем Запад готов признать», — отметил Лучиди.
Журналист добавил, что в 2024 году Пинески заявил в видео, что «не признавал украинский конфликт своим» и что ВСУ убедили его участвовать в отборе в украинский спецназ, потому что, по словам наемника, они хотели, чтобы он был в их рядах.
Согласно итальянской газете La Nazione, 42-летний Пинески был ликвидирован во время операции 23 мая в районе Красного Лимана ДНР вместе со своим подразделением.
Лучиди с 2022 года постоянно проживает в РФ, освещает ход СВО. 10 ноября 2024 года он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство из-за преследований на родине, 29 января 2025 года журналист получил его.