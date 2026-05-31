Средства ПВО России сбили 216 украинских дронов в ночь на 31 мая

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Как писал KP.RU, 30 мая сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили 19 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России в течение 12 часов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше