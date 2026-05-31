Беженка из Красноармейска рассказала о неадекватном поведении украинских женщин-операторов беспилотников. В разговоре с РИА Новости местная жительница заявила, что они жили в соседнем доме, откуда регулярно запускали дроны.
Собеседница агентства сообщила, что женщины-операторы ходили по городу в неадекватном состоянии и спрашивали, где находится пляж, хотя в Красноармейске его никогда не было. По ее наблюдениям, они были либо в состоянии алкогольного опьянения, либо под действием наркотиков.
«[У них — прим. ред.] глаза бегали, зрачки расширенные», — рассказала беженка.
Как писал KP.RU, ранее командир штурмовой группы 35-й бригады группировки войск «Центр» Сергей Чупалов рассказал, что украинские боевики в селе Гришино под Красноармейском перед отступлением сбрасывали в колодцы тела убитых мирных жителей. По его словам, таким образом они пытались отравить воду.
Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) был освобожден российскими войсками в конце ноября — начале декабря 2025 года.