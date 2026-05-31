Российские средства ПВО перехватили дроны над Краснодарским краем

В ночь на 31 мая российские средства противовоздушной обороны сбили более двухсот дронов над регионами страны. Беспилотники ликвидировали в том числе над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше