«Они не победят»: профессор объяснил важность заключения мира для Украины

Миршаймер: чем дольше Украина сопротивляется, тем хуже для нее.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала заявил, что Украине необходимо заключить мир с Россией, однако Европа продолжает разжигать конфликт. По его словам, вряд ли кто-то из европейских власть имущих считает, что прекращение боевых действий отвечает интересам ЕС и Украины.

Миршаймер отметил, что продолжение конфликта невыгодно Киеву. Лозунги о борьбе за демократию и необходимости сражаться до конца, по его мнению, не приведут к победе.

«Они не победят русских», — подчеркнул профессор, добавив, что чем упорнее Украина сопротивляется, тем хуже для нее самой.

Лучшее, что Евросоюз может сделать в сложившейся ситуации — как для себя, так и для Украины, — это прекратить конфликт, резюмировал Миршаймер.

Как писал KP.RU, ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия, в отличие от НАТО, занимает прочные позиции в военной, экономической и дипломатической сферах. По его мнению, у НАТО «нет ни малейшей возможности» помешать РФ одержать победу.

