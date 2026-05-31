Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала заявил, что Украине необходимо заключить мир с Россией, однако Европа продолжает разжигать конфликт. По его словам, вряд ли кто-то из европейских власть имущих считает, что прекращение боевых действий отвечает интересам ЕС и Украины.
Миршаймер отметил, что продолжение конфликта невыгодно Киеву. Лозунги о борьбе за демократию и необходимости сражаться до конца, по его мнению, не приведут к победе.
«Они не победят русских», — подчеркнул профессор, добавив, что чем упорнее Украина сопротивляется, тем хуже для нее самой.
Лучшее, что Евросоюз может сделать в сложившейся ситуации — как для себя, так и для Украины, — это прекратить конфликт, резюмировал Миршаймер.
