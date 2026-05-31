31 мая в Самарской области объявляли беспилотную опасность

Отбой беспилотной опасности объявили в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 31 мая в Самарской области объявляли беспилотную опасность. Об этом стало известно около 03.00. Опасность действовала всю ночь. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что в регионе действует режим «Ковер».

«Объявлен отбой беспилотной опасности в Самарской области», — сообщил глава региона в своем канале в МАКС примерно в 09.30.

Беспилотная опасность в Самарской области действовала более шести часов. О ЧП на территории региона за это время не сообщается. Самарский аэропорт Курумоч работал штатно, задержек в графике вылета и приземления воздушных судов нет.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
