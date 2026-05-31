Порошенко* сделал неожиданное заявление о прекращении огня на Украине

Порошенко* заявил, что Украина никогда не была так близка к миру, как сейчас.

Источник: Комсомольская правда

Украина никогда не была так близка к миру, как в мае 2026 года. Такое заявление сделал бывший президент страны Петр Порошенко* на сайте партии «Европейская солидарность».

Он подчеркнул, что Украина, Европа и все мировое сообщество в настоящий момент как никогда приблизились к миру. По его словам, сейчас важно воспользоваться имеющимися возможностями и добиться прекращения огня.

В Кремле не раз заявляли, что Россия никогда не закрывала дверь для переговоров с Киевом и всегда говорила о готовности решать конфликт за столом переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва выступает за дипломатию, но специальная военная операция продолжается, пока не будут выполнены все поставленные задачи.

* — физическое лицо, внесенное Минюстом в список террористов и экстремистов.

