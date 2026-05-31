Российские военные нанесли удары по тыловым объектам ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — уточняется в заявлении ведомства,