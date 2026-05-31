Ребенок погиб и шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Геническе

В результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских боевиков в Геническе погиб ребёнок. Ещё шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом проинформировал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«В результате атаки БПЛА ВСУ получили ранения шесть мирных жителей. Погиб один ребенок 2020 года рождения», — заявил Василенко.
Ранее KP.RU сообщил, что мирный житель погиб в результате удара украинского беспилотника в пригороде Белгорода.
