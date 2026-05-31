РИАН: Зеленский собирается назначить Буданова* главкомом ВСУ

Кирилл Буданов* стал главой офиса Зеленского в начале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, также обсуждается возвращение министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. При этом точные или предварительные даты пока не называются.

«Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс», — сообщил источник.

Он также отметил, что такие планы прозвучали одновременно с визитом в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блументаля. Собеседник агентства назвал его одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.

«Все заявления Зеленского и его сторонников о намерениях мирного урегулирования конфликта, но на более выгодных для Украины условиях, носят исключительно популистский характер», — добавил собеседник РИАН.

Немногим ранее KP.RU писал, что Зеленский уже провел крупные кадровые перестановки в своей команде. Тогда Буданов* занял место главы офиса, а Шмыгаль после ухода с поста премьер-министра получил должность вице-премьера и министра энергетики. В материале отмечалось, что такие решения принимались на фоне внутренних скандалов и давления на украинскую власть.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше