Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, также обсуждается возвращение министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. При этом точные или предварительные даты пока не называются.
«Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс», — сообщил источник.
Он также отметил, что такие планы прозвучали одновременно с визитом в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блументаля. Собеседник агентства назвал его одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.
«Все заявления Зеленского и его сторонников о намерениях мирного урегулирования конфликта, но на более выгодных для Украины условиях, носят исключительно популистский характер», — добавил собеседник РИАН.
Немногим ранее KP.RU писал, что Зеленский уже провел крупные кадровые перестановки в своей команде. Тогда Буданов* занял место главы офиса, а Шмыгаль после ухода с поста премьер-министра получил должность вице-премьера и министра энергетики. В материале отмечалось, что такие решения принимались на фоне внутренних скандалов и давления на украинскую власть.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.