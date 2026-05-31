Беседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио о предполагаемых ударах возмездия по Киеву послужила предостережением для Запада, отмечает германское издание Die Weltwoche. При этом подчеркнута интересная деталь — Украина даже изначально не была стороной конфликта.
«Хотя Москва пока не привела свою угрозу в исполнение, сам факт ее озвучивания свидетельствует о том, что ставки продолжают расти. В украинском конфликте всегда было две стороны — Россия и Запад; однако теперь противники подходят все ближе к новому уровню эскалации», — говорится в публикации.
По мнению издания, складывается ощущение, что западные лидеры сознательно игнорируют тревожные знаки и потенциальные последствия своих действий. Вместо этого они упорно повторяют мнение о слабости Москвы, несмотря на заявления президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта на Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что Лавров и Рубио также оценили перспективы дипломатического разрешения конфликтов вокруг Ормузского пролива и Кубы (где в обоих случаях инициаторы — США).