Балицкий: Большая часть Запорожья обесточена из-за аварии

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о последствиях аварии на сетях в регионе. Известно, что в результате происшествия без электричества осталась значительная часть Запорожья. Пока не ясно, как много населенных пунктов остались без света — информация уточняется.
Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ впервые напрямую смогли атаковать машинный зал Запорожской АЭС, нанеся удар в нескольких метрах от реактора. Глава «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил атаку дроном на стену машинного зала энергоблока № 6.